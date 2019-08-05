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Федерер – первый теннисист, который провел 1000 недель подряд в топ-50 рейтинга
Очередной невероятный рубеж.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил очередное достижение, которое вряд ли кто-то сможет побить в ближайшее время.
Роджер, которому через 3 дня исполнится 38 лет, проводит 1000-ю неделю в топ-50 рейтинга ATP подряд, что является абсолютным рекордом. Второй по этому показателю Джимми Коннорс беспрерывно провел в топ-50 873 недели. Из действующих теннисистов ближайший преследователь – Рафаэль Надаль (758).
- Федерер сейчас занимает третье место в рейтинге ATP.
- У Роджера 20 побед на турнирах «Большого шлема» – рекорд мужского одиночного разряда.
Федерер сыграет выставочный матч на арене для корриды и, возможно, побьет рекорд посещаемости
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