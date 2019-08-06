Джокович и Надаль проведут благотворительный матч в Казахстане

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют матч в столице Казахстана – Нур-Султане.

Матч состоится 24 октября в 19:00 в МЛД «Барыс-Арена».

Все вырученные средства от продажи билетов будут направленные на благотворительность.

Встреча пройдет накануне Дня независимости Казахстана, который отмечается 25 октября.

В этом сезоне Джокович выиграл Australian Open и Уимблдон.

Рафа, как обычно, взял «Ролан Гаррос».

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