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Джокович и Надаль проведут благотворительный матч в Казахстане
Хороший подарок казахстанцам ко Дню независимости.
Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют матч в столице Казахстана – Нур-Султане.
Матч состоится 24 октября в 19:00 в МЛД «Барыс-Арена».
Все вырученные средства от продажи билетов будут направленные на благотворительность.
- Встреча пройдет накануне Дня независимости Казахстана, который отмечается 25 октября.
- В этом сезоне Джокович выиграл Australian Open и Уимблдон.
- Рафа, как обычно, взял «Ролан Гаррос».
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