Американский журнал Essense, ориентированный на афроамериканских женщин, опубликовал обложку сентябрьского номера. Героиней выпуска стала 23-кратная чемпионка «Большого шлема» Серена Уильямс.

Лицо 37-летней американки в африканском стиле расписал художник нигерийского происхождения Лаолу Сенбанджо.

«Я счастлива, потому что занимаюсь тем, о чем всегда мечтала. Я хотела всего добиваться сама. Когда ты вкладываешься в себя, это помогает стать увереннее. И тогда ты точно знаешь, независимо от того получится у тебя или нет, ты сделаешь все, на что способен», – заявила Серена.

В выпуске теннисистка расскажет о том, как восстановиться после беременности, инвестициях и запуске новой линии одежды.

Новый номер Essense поступит в продажу 16 августа.

На Уимблдоне-2019 Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила румынке Симоне Халеп.

Следующий мэйджор сезона (US Open) пройдет с 26 августа по 8 сентября. Уильямс-младшая выигрывала американский «Большой шлем» шесть раз (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).

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