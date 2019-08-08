Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал смену тренера Марией Шараповой.

«Смена тренера Шараповой в ее возрасте – это больше тактико-психологический ход. Люди привыкли друг к другу, много работали вместе – это больше смена психологического фона. Кардинально в игре Шараповой ничего не изменится. Мы знаем, как она двигается, знаем ее стиль, технически у Марии все устаканено», – цитирует Тарпишева ТАСС.

На US Open Шарапова будет работать с тренером Борны Чорича Риккардо Пьятти.

Последний тренер Марии Томас Хогстедт будет работать с Ребеккой Питерсон.

Заслуженный тренер РФ: «Уходить надо достойно. Шарапова уже упустила этот момент»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android