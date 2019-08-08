ATP объявила, что к Совету игроков присоединились Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Юрген Мельцер.

Как сообщается на сайте организации, они заменили Робина Хаасе, Сергея Стаховского и Джейми Маррея, которые вышли из Совета в знак протеста.

Конфликт возник из-за выборов представителя игроков в Совете директоров ATP. Кроме того, некоторые источники предложили, что Ассоциация не продлила контракт с президентом ATP Крисом Кермодом под влиянием Новака Джоковича – лидер мирового рейтинга занимает пост президента Совета игроков и возглавляет организацию вместе с Кевином Андерсоном.

Кроме Джоковича, Андерсона, Надаля, Федерера и Мельцера в Совет входят Джон Изнер, Сэм Куэрри и несколько других теннисистов.

Ближайшее собрание Совета игроков в новом составе пройдет в Нью-Йорке накануне старта последнего турнира «Большого шлема» в сезоне US Open.

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