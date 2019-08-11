Почему Надаль обожает грунт, а Федерер – лучший на траве. Вся правда о теннисных покрытиях

В 2019 году Новак Джокович защитил титул на харде, Рафаэль Надаль – на грунте, а Роджер Федерер проиграл на траве лишь в финале. «Я думаю, интересным видом спорта теннис делает то, что у нас есть разнообразие в покрытиях и что мы имеем различные виды турниров», – уверен Джокович.

Трава

Теннис в сегодняшнем понимании – лаун-теннис (от англ. lawn – лужайка) – возник в Англии во второй половине XIX столетия, однако его происхождение относится еще к концу XVIII века. Прототипом современного тенниса стал теннис на поле (Field Tennis): так назвал игру на траве банковский работник Уильям Хикки. В 1767 году недалеко от Лондона он создал закрытый клуб, на территории которого несколько раз в неделю собирались привилегированные члены общества и в перерывах игры освежались прохладительными напитками.

Сегодня это покрытие не столь распространено, как несколько веков назад, однако на травяных кортах проводится самый престижный турнир «Большого шлема» Уимблдон и другие летние турниры в течение одного-полутора месяцев. Травяной сезон – самый непродолжительный.

Особенности: отскок быстрый и низкий

Трава – покрытие с быстрым и низким отскоком. Это связано с незначительным трением между мячом и поверхностью. Розыгрыши на травяных кортах короче, удары – быстрее и мощнее, чем на грунте и харде. Для игры на траве хороши подача с низким отскоком и игра с упором на атаку. Из-за быстрого отскока такое покрытие не очень подходит теннисистам с сильной топ-спин игрой – эффективнее будут плоские удары.

Трава предоставляет хорошую возможность для проведения тактики серв-энд-воллей (подача и выход к сетке), которую использовали, например, Джон Макинрой, Пит Сампрас и Мартина Навратилова.

Мартина Навратилова – чемпионка Уимблдона-1982Getty Images

Подготовка к травяному сезону требует особых физических затрат. Даже Надаль признается, что не всегда хорошо готов к траве после грунта: «Я лучше перестраивался с одного покрытия на другое раньше, когда был моложе, быстрее». И дело не только в большой разнице между покрытиями: после завершения грунтового сезона у игроков остается меньше месяца до начала Уимблдона. Это самый небольшой промежуток между сезонами.

Трава – естественное покрытие, и оно может быть подвержено изменениям. Райграсс (растение – плевел), который используется на кортах Уимблдона, негативно реагирует на высокие температуры и останавливается в росте для самосохранения. Начальник кортов Уимблдона Нейл Стамбли считает, что в изменчивости травы и есть ее красота. «Вот почему игроки понимают, насколько особенной является победа на Уимблдоне, – уверен он. – Мы можем влиять на растение до определенной степени, но в конце дня последнее слово за матушкой-природой».

На Уимблдоне прошлого года игроки отмечали плохое состояние травяных кортов: Халеп назвала покрытие опасным, Маррей указал на наличие видимых пятен, а Роджер признал траву скользкой и недостаточно подготовленной. Швейцарец жаловался, что игра на зеленке вызывает боль в пояснице и ягодицах. Лишь Винус Уильямс не увидела в этом ничего необычного и отметила, что поскользнуться на траве – обычное дело. Причиной плохого состояния кортов стала жара, которой Лондон не видел 42 года.

Непредсказуемость травы заставляет игроков быть более осторожными и уделять особое внимание тактике. Джон Макинрой утверждает, что на траве игрок передвигается на носках немного больше, чем на грунте или бетоне. Американец убежден: «Игра на траве непредсказуема, но захватывающая».

Кто специализируется: Роджер Федерер, Пит Сампрас, Мартина Навратилова

Травяные корты распространены преимущественно в Англии, в также в Австралии. При этом наибольших успехов на траве добивались не англичане: лучшим среди мужчин принято считать Роджера Федерера – восьмикратного чемпиона Уимблдона. Рекордсменкой среди женщин является Мартина Навратилова с девятью победами на главных травяных кортах.

Роджер Федерер на УимблдонеGetty Images

Побеждать на траве Федереру позволяет его быстрая и агрессивная игра. «Она подчеркивает мою силу и, возможно, скрывает мои слабости», – отметил швейцарец. При этом любимым турниром на траве он называет не Уимблдон, а соревнования в Галле.

Для активной игры Навратиловой с регулярными выходами к сетке трава также стала самым удачным покрытием. Спортсменка признается: «Я просто пыталась разработать игру, которая была бы хороша для любого покрытия, но, очевидно, она больше подходила для травы. Когда я росла, мне нравилось выходить к сетке, независимо от того, проводился бы Уимблдон на траве или на булыжнике. Это отлично сработало на турнире, который был наиболее близок сердцу еще до того, как я ступила туда».

Второй рекордсмен среди мужчин после Федерера – Пит Сампрас, который побеждал на Уимблдоне семь раз. Когда американца спросили о лучшем матче в карьере, он ответил, что это был финал Уимблдона 1999 года. Тогда он в трех сетах победил Андре Агасси. Сампрас указал на качества, которые помогли ему: «Я играл в совершенный теннис на траве – хорошо двигался, возвращал мяч и подавал против лучшего обороняющегося игрока в мире».

Травяное покрытие выделяют не только игроки-одиночники. «За мои 19 лет игры трава была любимым покрытием», – говорит Пэм Шрайвер, пятикратная победительница Уимблдона в паре с Мартиной Навратиловой. Американка считает очень ценным для игроков умение подстраиваться под изменчивость покрытия и принимать его уникальность.

В любви к траве призналась и Симона Халеп – правда, только в этом году. «Первый раз, когда я говорю это».

Грунт

Трава была единственным покрытием тенниса до конца XIX века, пока Уильям Реншоу, семикратный победитель Уимблдона, не покрыл травяные корты красной крошкой из глиняных горшков. Так он защитил площадку, на которой давал уроки тенниса в Каннах, от негативного воздействия солнца.

Сегодня грунтовое покрытие усовершенствовано и используется на «Ролан Гаррос» и других турнирах в сезон с апреля по июнь. Главным компонентом для большинства подобных кортов является кирпичная крошка – такие площадки распространены в Испании и Франции. Помимо кирпича в состав грунтового покрытия часто входят известняк, уголь и гравий. В Америке больше зеленых грунтовых кортов под названием «Хар-Тру», на которых используется базальт. Такое покрытие лучше реагирует на отрицательные температуры и не задерживает влагу, в отличие от красного грунта. Это позволяет продлить грунтовый сезон на несколько месяцев.

Особенности: отскок медленный и высокий

Красный грунт – самое медленное покрытие в теннисе. Глина захватывает мяч, отчего его скорость замедляется, а отскок получается самым высоким. Зеленый грунт более быстрый, но все равно не такой, как трава или хард.

За грунтовым кортом тоже нужен особый уход: после игры необходимо чистить и выравнивать поверхность, которая становится неравномерной после активного передвижения игроков и может вызвать неровный отскок. Кроме того, грунтовый корт нужно поливать, чтобы избежать появления трещин.

Рафаэль Надаль на грунте «Ролан Гаррос»Getty Images

Грунт идеален для топ-спина: небольшая скорость позволяет ударить по мячу, придав ему сильное вращение. Благодаря этому теннисист создает собственный темп и контролирует игру.

Из-за скорости игра на грунте предполагает более длинные розыгрыши и работу над каждым очком. Неслучайно матчи на этом покрытии оказываются самыми длинными – чтобы выиграть такой матч, необходимо не только обладать терпением и выдержкой, но и быть в идеальной физической форме. «Нужно быть быстрым и иметь сильные ноги», – убежден Матс Виландер. Чтобы пробежать то же расстояние, что на траве и харде, на грунте требуется намного больше энергии.

Влияние подачи на грунте уменьшается, больше очков разыгрывается с задней линии. Роджер Федерер отмечает: «На грунте не нужно играть с лета. Почти не нужно иметь подачу. Все, что тебе нужно, это ноги, потрясающие форхенд и бэкхенд».

Один из основополагающих навыков для игры на грунте – правильное скольжение. Экс-первая ракетка мира Джим Курье считает, что игроки должны учиться скользить по грунту без использования мяча и ракетки. «Это то, чему я научился в раннем возрасте во Флориде. На зеленом грунте, который немного отличается от красного, но упражнение было фактически то же самое». При этом длина скольжения зависит от удара: например, для укороченного удара приходится скользить далеко – на два-три метра. И лучше это получается у мужчин. «Женщины используют скольжение реже из-за необходимости поймать баланс на скользкой поверхности», – убеждена четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» Жюстин Энен.

Игрок может скользить после удара и вкладываясь в него. По мнению Матса Виландера, те игроки, которые лучше всего передвигаются по корту, скользят именно в удар, а не после него.

Грунт – не то покрытие, где нужно брать силой. «Приходится использовать намного больше тактики и логики», – отмечает Франческа Скьявоне, победившая на «Ролан Гаррос» в 2010 году.

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Для игроков с атакующим стилем грунт представляет большую сложность, чем другие покрытия. «Грунт не так прост для меня, потому что на других покрытиях я могу играть в свой теннис не задумываясь», – признается Роджер Федерер. На траве и харде швейцарец может контролировать игру, превращать защиту в нападение и доминировать на корте. Чтобы научиться играть на грунте, Роджер работал над выдержкой – в финале на «Корте Филиппа Шатрие» он победил лишь один раз – в 2009 году.

«Мне пришлось учиться контролировать агрессию, потому что я люблю быстро завершать розыгрыши». Федерер называет тренировки на грунте уроком геометрии: «Я был вынужден научиться тому, как играть с задней линии, и использовать углы во время атаки». Швейцарец считает, что для грунта требуется больше ума, чем для других покрытий.

Кто специализируется: Рафаэль Надаль, Крис Эверт, Бьорн Борг

Грунтовые корты наиболее широко распространены в Европе, а именно – в Испании и Франции, откуда традиционно происходят лучшие игроки на грунте. Сегодня им на пятки наступают теннисисты из других стран: например, австриец Доминик Тим, пробившийся в финал «Ролан Гаррос» второй год подряд, или выступающий за Германию Александр Зверев.

Тем не менее, Короля грунта с его 12 трофеями на главном грунтовом турнире победить пока сложно. Идеальный сильный топ-спин, атлетизм и упорство Надаля делают его лучшим игроком на грунте за всю историю тенниса. «Его работа ног поразительна. Я не думаю, что кто-либо еще может так быстро двигаться на грунте», – говорит экс-четвертая ракетка мира Пэт Кэш. При исполинском форхенде, позволяющем Рафе проводить прекрасную игру на задней линии, испанец всегда не прочь разнообразить розыгрыш укороченными или завершить очко ударом у сетки.

Кроссовки Рафы Надаля на «Ролан Гаррос»Getty Images

Роджер Федерер, которому долго не удавалось победить на «Ролан Гаррос», говорил, что главным препятствием на пути к победе был именно испанец: «Я не думаю, что проблемой был грунт, хотя многие говорили, что грунт не лучшее для меня покрытие… Моей проблемой был, конечно, Рафа. Этот парень невероятный на грунте». Победить Надаля на этом турнире швейцарцу не удалось до сих пор: Роджеру повезло, что в 2009 году Рафа проиграл в четвертом круге и не дошел до очной встречи.

«Мне всегда нравилось играть на прекрасном покрытии, которое дает возможность атаковать и обороняться. Я люблю это. Я понимаю спорт именно так. Это требует стратегии, это требует страданий, это требует хороших возможностей для того, чтобы сделать игру интересной, верно?» Сегодня грунт для Рафы – самое любимое и успешное покрытие, хотя в 16 лет он признавался в любви к траве и мечтал о победе на Уимблдоне. Мечты сбылись, но все в Рафе, начиная от прекрасной физической формы и заканчивая моральной устойчивостью, говорило об идеальном грунтовике.

Среди женщин лучшей на грунте является Крис Эверт – у нее семь побед на «Ролан Гаррос». «Мои отношения с грунтом были основным моментом и радостью в карьере», – пишет Эверт в твиттере. Замкнутая и терпеливая от природы, она добилась прекрасной работы ног и атлетизма, которые Навратилова назвала недооцененными: «Она была бы отличным баскетболистом».

Из современных теннисисток самая успешная на грунте – Серена Уильямс. У нее три победы на «Ролан Гаррос» – спортсменка намного успешнее выступает на других покрытиях, но признает грунт любимым. «Я расслабляюсь и чувствую, что не нужно спешить. Иногда есть лишнее время, чтобы достать до мяча».

Хард

До 1975 года три из четырех турниров «Большого шлема» проводились на траве. С 1978-го US Open стали играть на харде, до этого турнир три года проводился и вовсе на грунте. Australian Open переехал на хард лишь в 1988-м. На других официальных турнирах покрытие использовалось еще с 40-х годов.

В основе харда обычно лежит бетон или асфальт, который покрывается слоем грунтовки и затем – акрилом. На US Open используется покрытие Pro Decoturf, когда как на чемпионате Австралии применяется более медленное Plexicushion.

Кэй Нисикори на хардовом покрытииGetty Images

Сегодня хардовые покрытия – самые распространенные в мире. Их наиболее выгодно использовать из-за хорошей устойчивости к переменам погоды: хард быстро высыхает после дождя и не реагирует на изменение температуры, как трава и грунт. И, соответственно, низких затрат на эксплуатацию. Кроме того, сезон на харде самый продолжительный и составляет восемь месяцев (с июля по апрель), в которые укладываются два турнира «Большого шлема» – US Open и Australian Open.

Особенности: отскок средний, близкий к траве

Хард – среднее по скорости покрытие между травой и грунтом. Мяч развивает большую скорость, близкую к таковой на траве, но покрытие придает ему меньшее вращение. Из-за этого отскок на харде получается выше, чем на травяных кортах.

Розыгрыши на харде длиннее, чем на траве, и короче, чем на грунте. Для теннисистов с сильным топ-спином хард подойдет лучше травы, а тем, кто предпочитает плоские удары, он покажется комфортнее грунта. Это делает хард более универсальным по сравнению с другими покрытиями и более справедливым: поверхность не подвержена изменениям, вызывающим неровность отскока.

Но из-за сильного трения с покрытием и высокого давления на харде повышается риск травм суставов. Чтобы избежать этого, необходимо растягиваться до и после игры. «Я чувствую, что это покрытие намного более агрессивное, чем трава и грунт во всех аспектах. Для бедра, для коленей, для лодыжек, для спины», – говорит Рафаэль Надаль. «Молодые игроки много играют на харде, и я не знаю, означает ли это для них здоровое будущее».

Несмотря на высокие шансы получить травму на харде, многие игроки используют скольжение: Новак Джокович, Гаэль Монфис, Ким Клейстерс. Это помогает быстро передвигаться по корту и доставать мячи, но лишь увеличивает риск травмы. «Скольжение на харде, если кто-то не вырос с этим, может закончиться плохо», – уверен Алекс Кор, врач-ортопед из Мэриленда и ветеран тенниса. «Если вы не слишком хорошо адаптированы под это, вы растянете связки лодыжки или заработаете перелом».

Травма Сию ВанGetty Images

Однако инженер Джеймс Кларк, который изучал взаимодействие обуви и теннисных покрытий в команде ученых Международной федерации тенниса, утверждает, что при правильном применении силы под верным углом скользить можно почти так же, как на грунте. «Когда увеличивается скорость между обувью и поверхностью, резина становится немного жестче». Трение уменьшается, и скольжение с меньшей вероятностью приведет к травме. Но прибегать к приему стоит только при соответствующей подготовке, гибкости и устойчивости.

«Это не что-то такое, чему я планировал научиться, – признается Джокович, говоря о скольжении. – Я даже не думаю, что есть хоть один тренер, который скажет вам, что скользить по цементу – правильно. Это просто вредно для вашего тела». Марьян Вайда, нынешний тренер Джоковича, утверждает, что не учил Новака этому приему: «Я получил его уже таким. Все сербы скользят. Я никогда не видел скольжения на харде за всю жизнь. Может быть, на грунте, но не на харде».

Кто специализируется: Новак Джокович, Серена Уильямс, Джимми Коннорс

Хард – основное покрытие для тренировок игроков по всему миру. Традиционно много американских теннисистов хорошо играют на харде (Пит Сампрас, сестры Уильямс, Джимми Коннорс), но с каждым годом появляется все больше хардовых спецов из других стран.

Один из самых успешных современных хардовиков – Новак Джокович. «Хард – это мое покрытие, мое любимое покрытие, покрытие, на котором я добился максимального успеха». Трава представляется сербу слишком требовательной: необходимо уделять много внимания подаче и быстрым очкам, коротким ударам, более коротким замахам. Для игры на грунте, как считает Новак, требуется большая физическая сила и внимание на длительных розыгрышах.

Точность подачи, баланс между атакой и защитой и атлетизм обеспечивают ему возможность контролировать игру и прекрасно передвигаться по харду. Анри Леконт, экс-пятая ракетка мира, назвал Джоковича самым гибким теннисистом в мире: «Когда я смотрю, как он скользит, я просто думаю, что сломал бы себя. А он способен это делать. Он невероятный».

Автор: Дарья Бычковская

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