Американская певица Николь Шерзингер косвенно подтвердила, что больше не встречается с теннисистом Григором Димитровым.

Поп-дива участвует в качестве судьи в шоу талантов Australia’s Got Talent. Одному из конкурсантов в качестве приободрения Николь заявила: «Смелее, я свободна», сообщает Daily Mail.

Николь Шерзингер и Григор ДимитровOther Agency

Николь встречалась с Димитровым с 2015 году. В этом же году она рассталась с гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. С ним она провела вместе восемь лет. Объясняя причину расставания, Шерзингер призналась, что за все это время так и не дождалась от Хэмилтона предложения.

Николь ШерзингерInstagram

Между Льюисом и Григором у Николь был роман с греческим футболистом Пайтимом Касами.

До Николь Димитров встречался с Марией Шараповой.

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