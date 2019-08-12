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Медведев – первый в России, Осака – в мире, Андрееску – лучший тинейджер. Новые рейтинги
Серьезные изменения.
12 августа были опубликованы обновленные рейтинги ATP и WTA.
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с девятого на восьмое место и стал первой ракеткой России, опередив Карена Хачанова, лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович. Полностью первая десятка рейтинга ATP выглядит так: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Кэй Нисикори, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Фабио Фоньини.
В рейтинге WTA произошло фундаментальное изменение: на первую строчку топа вернулась японка Наоми Осака. Первая десятка женского рейтинга выглядит так: Наоми Осака, Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Кики Бертенс, Петра Квитова, Элина Свитолина, Серена Уильямс, Арина Соболенко, Слоан Стивенс.
- Лучшая из представительниц России Дарья Касаткина опустилась с 40-й на 41-ю строчку. Мария Шарапова – с 81-й на 97-ю строчку.
- Победительница турнира в Торонто Бьянка Андрееску забралась на 14-ю позицию и перехватила у Аанды Анисимовой лидерство в формальном рейтинге тинейджеров.
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