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Медведев – первый в России, Осака – в мире, Андрееску – лучший тинейджер. Новые рейтинги

Медведев – первый в России, Осака – в мире, Андрееску – лучший тинейджер. Новые рейтинги
Eurosport

1 час назад

Серьезные изменения.

12 августа были опубликованы обновленные рейтинги ATP и WTA.

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с девятого на восьмое место и стал первой ракеткой России, опередив Карена Хачанова, лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович. Полностью первая десятка рейтинга ATP выглядит так: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Кэй Нисикори, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Фабио Фоньини.

В рейтинге WTA произошло фундаментальное изменение: на первую строчку топа вернулась японка Наоми Осака. Первая десятка женского рейтинга выглядит так: Наоми Осака, Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Кики Бертенс, Петра Квитова, Элина Свитолина, Серена Уильямс, Арина Соболенко, Слоан Стивенс.

  • Лучшая из представительниц России Дарья Касаткина опустилась с 40-й на 41-ю строчку. Мария Шарапова – с 81-й на 97-ю строчку.
  • Победительница турнира в Торонто Бьянка Андрееску забралась на 14-ю позицию и перехватила у Аанды Анисимовой лидерство в формальном рейтинге тинейджеров.

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