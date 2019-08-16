Испанские медиа объявили дату свадьбы теннисиста Рафаэля Надаля и его избранницы Марии Франциски (Хиски) Перельо.

По информации Majorca Daily Bulletin, возлюбленные поженятся 19 октября на Мальорке, в городе Пуэрто-Польенса. Церемония начнется в 12:00 по местному времени в поместье Ла-Форталеза – там же играл свадьбу форвард «Реала» Гарет Бэйл.

На праздник пригласили бывшего короля Испании – 81-летнего Хуана Карлоса. Также будут присутствовать теннисисты Фернандо Вердаско и Фелисиано Лопес.

32-летний Надаль – 18-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Рафа и Хиска встречаются в течение 14 лет.

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