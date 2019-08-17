Швейцарский теннисист Роджер Федерер на пресс-конференции порассуждал о том, что можно считать успехом в элитном спорте.

«Хороших результатов желаешь всем, так что я рад, когда люди хорошо выступают. Не все могут добраться до каких-то титулов, но любой может добраться до своего максимума. Мне кажется, многие ребята в туре скажут, что добились больше ожидаемого. Все мечтают войти в топ-100, в десятку, стать первым номером, выигрывать турниры и так далее.

А самое классное – зарабатывать любимым делом. Поэтому иногда бывает довольно жестко. Ты реализуешь свою мечту, а тебе говорят, что ты неудачник, потому что чего-то не выиграл. А ты отвечаешь: «Отвали, мне плевать на твое мнение». Когда ты входишь в сотню лучших в мире в другом виде спорта, то ты чемпион. А в теннисе говорят: «Да он только сотый». И это неправильно», – заявил 38-летний Федерер.

Федерер занимает третье место в текущем рейтинге ATP.

Последний матч он проиграл Андрею Рублеву на «Мастерсе» в Цинциннати.

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