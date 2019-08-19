Представитель России Даниил Медведев, ставший победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, поднялся на три места в рейтинге ATP. Российский теннисист вошел в пятерку лучших – такое с теннисистами из России произошло впервые с 2010 года.

Рейтинг АТР от 19 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11685 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4925;

5 (8). Даниил Медведев (Россия) – 4195;

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4005;

7 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4005;

8 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 3455;

9 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890;

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575...

47 (70). Андрей Рублев (Россия) – 1031.

Даниил МедведевEurosport

В рейтинге WTA тоже есть приятные для российских болельщиков изменения: финалистка «Мастерса» в Цинциннати Светлана Кузнецова поднялась сразу на 91 строчку – теперь на 62-я.

Рейтинг WTA от 19 августа:

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6606 очков;

2 (2). Эшли Барти (Австралия) – 6501;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6315;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 4743;

5 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4492;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4485;

7 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4325;

8 (8). Серена Уильямс (США) – 3935;

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3320;

10 (18). Мэдисон Киз (США) – 3267…

42 (41). Дарья Касаткина (Россия) – 1330;

43 (43). Екатерина Александрова (Россия) – 1273…

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1180…

51 (57). Вероника Кудерметова (Россия) – 1074…

60 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969…

62 (153). Светлана Кузнецова (Россия) – 936...

76 (76). Анастасия Потапова (Россия) – 817…

85 (84). Вера Звонарева (Россия) – 700…

87 (97). Мария Шарапова (Россия) – 696...

93 (93). Анна Блинкова (Россия) – 664...

98 (96). Наталья Вихлянцева (Россия) – 630.

26 августа в Нью-Йорке стартует финальный мэйджор сезона – US Open.

Кузнецова решила проблемы с американской визой и сыграет в Нью-Йорке.

NYT: Рамос не будет обслуживать матчи Серены на US Open-2019. Именно он судил финал в прошлом году

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