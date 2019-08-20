43-летний немецкий теннисист Райнер Шуттлер оказался в центре скандала в Аргентине. Финалиста Australian Open-2003 и победителя восьми турниров ATP подозревают в мошенничестве при строительстве дома в престижном районе Бельграно в Буэнос-Айресе.

Схему придумал друг Шуттлера, инженер Хольгер Фридрих, утверждает Infobae. Фридрих, который управлял компанией Шуттлера Rennaisaince Real Estate S.A., перепродал квартиры почти 30 семей в недостроенном здании, после чего покинул страну.

Райнер подал в суд на Фридриха, из-за махинаций которого он потерял вложенные в проект 3 млн долларов. Шуттлер будет привлечен к уголовной ответственности как владелец 95% акций фирмы, от лица которой действовал его бизнес-партнер.

Шуттлер завершил карьеру в октябре 2012 года.

После этого он тренировал Сергея Стаховского, Вашека Поспишила и Анжелик Кербер.

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