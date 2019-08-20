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Бывшая пятая ракетка мира Шуттлер подозревается в мошенничестве
Известный теннисист связался с кидалой.
43-летний немецкий теннисист Райнер Шуттлер оказался в центре скандала в Аргентине. Финалиста Australian Open-2003 и победителя восьми турниров ATP подозревают в мошенничестве при строительстве дома в престижном районе Бельграно в Буэнос-Айресе.
Схему придумал друг Шуттлера, инженер Хольгер Фридрих, утверждает Infobae. Фридрих, который управлял компанией Шуттлера Rennaisaince Real Estate S.A., перепродал квартиры почти 30 семей в недостроенном здании, после чего покинул страну.
Райнер подал в суд на Фридриха, из-за махинаций которого он потерял вложенные в проект 3 млн долларов. Шуттлер будет привлечен к уголовной ответственности как владелец 95% акций фирмы, от лица которой действовал его бизнес-партнер.
- Шуттлер завершил карьеру в октябре 2012 года.
- После этого он тренировал Сергея Стаховского, Вашека Поспишила и Анжелик Кербер.