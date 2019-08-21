Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Робин Содерлинг рассказал о росте социальной напряженности в Швеции.

«В Швеции сейчас убийства, грабежи, изнасилования и перестрелки каждые два дня. Если это не прекратится как можно скорее, то мы, к сожалению, увидим «закрытые общества» как в наших городах, так и за рубежом», – написал Содерлинг в твиттере.

24,9% от общей численности населения Швеции имеет хотя бы одного родителя, родившегося за рубежом.

Согласно докладу ООН 2017 года в стране проживает 1 747 710 мигрантов – 17,6% от общего населения страны.

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