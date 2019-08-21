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Яхта за 5,5 млн евро и автобус из 60-х. Угадай, чья покупка: Федерера, Надаля или Джоковича
Квизы
Главные траты в жизни теннисных гениев.
Джокович, Надаль и Федерер – победители, чемпионы и легенды. За годы в туре мужчины не только насобирали сотни кубков, но и заработали колоссальные суммы, которых хватит на несколько жизней.
Конечно, покупки у них соответствующие. Угадай, кто из мэтров обзавелся яхтой, машиной и другими прелестями жизни.
- Джокович, Надаль и Федерер занимают первые 3 позиции в рейтинге ATP.
- Троица забрала последние 13 кубков на мэйджорах.
- 26 августа стартует последний «Шлем» сезона – US Open.
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