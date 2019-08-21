Яхта за 5,5 млн евро и автобус из 60-х. Угадай, чья покупка: Федерера, Надаля или Джоковича

Квизы

Джокович, Надаль и Федерер – победители, чемпионы и легенды. За годы в туре мужчины не только насобирали сотни кубков, но и заработали колоссальные суммы, которых хватит на несколько жизней.

Конечно, покупки у них соответствующие. Угадай, кто из мэтров обзавелся яхтой, машиной и другими прелестями жизни.

Джокович, Надаль и Федерер занимают первые 3 позиции в рейтинге ATP.

Троица забрала последние 13 кубков на мэйджорах.

26 августа стартует последний «Шлем» сезона – US Open.

Кэти Пэрри или Серена Уильямс? Угадай, с кем не встречались Роналду, Димитров и другие звезды спорта

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