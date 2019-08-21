Полиция Флориды арестовала человека, обвиняемого в использовании личного счета экс-пятой ракетки мира Эжени Бушар.

24-летний Шломо Азари отлично устроился в одном из отелей Майами-Бич. Молодой человек представился братом теннисистки и на протяжении двух месяцев жил за ее счет – Соломон питался в ресторане на крыше отеля, употреблял дорогие напитки и выбирал только самые роскошные номера, пишет WSVN 7News.

Эжени спохватилась только после того как заметила неизвестные ей расходы на 42 тысячи долларов и обратилась в полицию. При задержании у Азари был обнаружен кокаин в кармане, а сотрудники отеля заявили, что несколько раз видели Бушар и Шломо вместе в баре.

На недавних турнирах «Большого Шлема» – «Ролан Гаррос» и Уимблдоне – Эжени не слишком порадовала верного поклонника: она останавливалась в первых раундах.

На счету 25-летней Бушар один титул в WTA-туре. Добыт он был весной 2014 года.

Бушар встретилась с болельщиком, который набил тату с ее лицом

Качай приложение Eurosport для iOS или Android