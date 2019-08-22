18-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова не имеет серьезных успехов в спорте. Зато природа подарила ей сногсшибательную внешность.

Красотой уроженки Одессы (которая живет в Майами) восхищаются уже 146 тысяч подписчиков ее аккаунта в инстаграме. И правда, как такую девушку не зафолловить.

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