Состоялась жеребьевка первого круга US Open-2019.

В основную сетку мужской части турнира пробились трое русских теннисистов. Даниил Медведев (5) сыграет против Пражнеша Гуннесварана из Индии, Карен Хачанов (9) – с Вашеком Поспишилом (Канада), Андрей Рублев – со Стефаносом Циципасом (8) из Греции.

Роджер Федерер (3) стартует матчем с победителем квалификации, Новак Джокович (1) сыграет с Роберто Карбаллесом из Испании, а Рафаэль Надаль – с Джоном Миллманом (Австралия).

Потенциальные четвертьфинальные пары:

Новак Джокович (1) – Даниил Медведев (5)

Роджер Федерер (3) – Кэй Нисикори (7)

Стефанос Циципас (8) – Доминик Тим (4)

Александр Зверев (6) – Рафаэль Надаль (2)

В женской части турнира Мария Шарапова уже в первом круге сыграет с Сереной Уильямс (8). Первая ракетка мира Наоми Осака – с Анастасией Блинковой. Анастасия Потапова сразится с 15-летней американкой Кори Гауфф.

Дарья Касаткина сыграет с Йоханной Контой (Великобритания) – Наталья Вихлянцева – с Юлией Гергес (Германия), Анастасия Павлюченкова – с Полин Парментье (Франция), Вероника Кудерметова – с Франческо ди Лоренцо (Италия), Екатерина Александрова – с Самантой Стосур (Австралия), Светлана Кузнецова – с Кристи Ан (США), а Маргарита Гаспарян – с теннисисткой из квалификации.

Арина Соболенко сразится с соотечественницей из Белоруссии Викторией Азаренко, Эшли Барти сыграет с Зариной Дияс из Казахстана, Элина Свитолина – с Уитни Осигве (США), а Симона Халеп – с квалифайером.

Потенциальные четвертьфинальные пары:

Наоми Осака (1) – Кики Бертенс (7)

Симона Халеп (4) – Петра Квитова (6)

Элина Свитолина (5) – Каролина Плишкова (3)

Серена Уильямс (8) – Эшли Барти (2)

US Open-2019 стартует 26 августа.

Впервые за 21 год ни одна российская теннисистка не попала в посев турнира.

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