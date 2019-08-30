Eurosport заключил четырехлетний контракт с WTA на период с 2020 по 2023 год, расширив тем самым теннисное портфолио. Cегодня 11 российских теннисисток входят в топ-100 рейтинга WTA, а их матчи вызывают у зрителей все больший интерес.

Поклонники женского тенниса смогут увидеть важнейшие встречи на каналах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Gold и в сервисе Eurosport Player.

По условиям контракта зрителям Eurosport будет эксклюзивно доступно более 800 матчей ежегодно в рамках всех крупных турниров WTA серии Premier, International, а также Итогового турнира.

Дарья КасаткинаGetty Images

Акцент в трансляциях по-прежнему будет сделан на матчи звезд российского и мирового тенниса. Первым событием нового контракта в эфире каналов Eurosport станет турнир серии WTA Premier в австралийском Брисбене, который пройдет в январе 2020 года.

Подписание контракта с WTA стало продолжением стратегии Eurosport по укреплению позиций лидера в трансляции теннисных событий мирового уровня.

«Мы очень рады возможности заключить соглашение с Eurosport, который станет эксклюзивным партнером WTA в России, – отметила Микки Лоулер, президент WTA. – Россия – один из наших приоритетных регионов вещания, страна, воспитавшая многих легендарных теннисисток, и мы рады объединиться с Eurosport, чтобы поделиться захватывающими историями игроков WTA с российскими болельщиками».

Любителям тенниса в эфире каналов Eurosport и в сервисе Eurosport Player доступны прямые трансляции всех турниров Большого шлема и турниров ATP, а теперь и главные события в мире женского тенниса.

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