Чилийский теннисист дисквалифицирован на 8 лет за отказ сотрудничать с TIU и ставки на свои матчи

Чилийский теннисист Хуан Карлос Саэс дисквалифицирован за отказ сотрудничать с TIU – организацией, ответственной за расследования в теннисе.

По информации Tennis Now, 28-летний спортсмен получил восьмилетнюю дисквалификацию и штраф на 11300 евро. Утверждается, что Саэс делал ставки на свои матчи во время «Фьючерса» в Чили, а затем отказался предоставить TIU свой мобильный телефон для проведения судебной экспертизы.

Саэс занимает 1082-е место в текущем рейтинге ATP.

Самого высокого показателя он добился в 2015 году – тогда он был 230-й ракеткой мира.

В теннисе ежегодно играют более 60 тысяч договорняков. Точечные облавы полиции ничего не изменят

Качай приложение Eurosport для iOS или Android