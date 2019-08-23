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Сестренка Бушар, похоже, встречается с Кирьосом. Это еще один повод нырнуть в ее огненный инстаграм
Ух, очень жарко!
У 119-й ракетки мира из Канады Эжени Бушар две сестры – Беатрис и Шарлотта. Первая дамочка проводит очень яркую жизнь: путешествует, заводит новые знакомства и здорово проводит время.
В последнее время ее все чаще замечают с Ником Кирьосом – самым взрывным теннисистом нашего времени. Если австралиец действительно заинтересовался Беатрис, то в этом нет ничего удивительного, потому что канадка – настоящее пламя!
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