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Надаль – о России: «Очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира»
18-кратный победитель турниров «Большого шлема» с уважением относится к родине Хачанова и Медведева.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем отношении к России.
«Это очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира. Конечно, я лучше знаком с русскими теннисистами – как бывшими, так и действующими, с которыми у меня всегда были хорошие отношения. Но также в истории России были великие футболисты и выдающиеся спортсмены-олимпийцы.
У нас [в академии Надаля – прим] есть ребята из России, которые играют достаточно хорошо, и думаю, что они счастливы в академии», – цитирует Рафу ТАСС.
- Сейчас двое русских теннисистов входит в топ-10 рейтинга ATP – Даниил Медведев и Карен Хачанов.
- Испанец стартует на US Open матчем против австралийца Джона Миллмана.
Надаль: «Медведев впечатляюще играл в августе, но в финале Монреаля не проявил весь свой талант»
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