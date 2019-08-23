Getty Images

Надаль – о России: «Очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира»

Надаль – о России: «Очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира»
Eurosport

1 час назад

18-кратный победитель турниров «Большого шлема» с уважением относится к родине Хачанова и Медведева.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем отношении к России.

«Это очень важная страна в истории с большим влиянием на развитие мира. Конечно, я лучше знаком с русскими теннисистами – как бывшими, так и действующими, с которыми у меня всегда были хорошие отношения. Но также в истории России были великие футболисты и выдающиеся спортсмены-олимпийцы.

У нас [в академии Надаля – прим] есть ребята из России, которые играют достаточно хорошо, и думаю, что они счастливы в академии», – цитирует Рафу ТАСС.

  • Сейчас двое русских теннисистов входит в топ-10 рейтинга ATP – Даниил Медведев и Карен Хачанов.
  • Испанец стартует на US Open матчем против австралийца Джона Миллмана.

Надаль: «Медведев впечатляюще играл в августе, но в финале Монреаля не проявил весь свой талант»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте