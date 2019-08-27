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Осака: «Надеюсь, пубертат еще не закончился. Выгляжу как неприправленная курица»
И у лучшей теннисистки планеты могут быть комплексы.
Первая ракетка мира Наоми Осака шутливо прокомментировала свою внешность.
«Очень надеюсь, что пубертатный период не закончился. Пусть он вернется ко мне и завершит начатое, чтобы я не выглядела как неприправленная курица», – написала японка в твиттере.
- 16 октября японской теннисистке исполнится 22 года.
- В первом круге US Open она сыграет с Анной Блинковой из России.
Наоми Осака рассталась с тренером, с которым выиграла 2 «ТБШ». Оказывается, они не ладили уже на АО
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