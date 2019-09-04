Eurosport
Получил две пули, инвестирует в биотехнологии. Что стало с легендами тенниса СССР и России
Квизы
Не расплачься от ностальгии.
Лучшим русским теннисистам начала XXI века уже около 40 лет, и все они давно завершили карьеры. Теперь у них есть время на повседневные заботы и развитие в других жизненных началах.
В этом тесте пять девушек и мужчин, которые нескучно проводят время вне корта. Попробуй угадать каждого.
Другие теннисные интерактивчики на Eurosport.ru:
Яркий австралийский или строгий нью-йоркский? Угадай турнир по цвету харда
«Люди должны осознать его величие». Угадай по цитате, Надаль, Федерер или Джокович
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте