Квизы

Лучшим русским теннисистам начала XXI века уже около 40 лет, и все они давно завершили карьеры. Теперь у них есть время на повседневные заботы и развитие в других жизненных началах.

В этом тесте пять девушек и мужчин, которые нескучно проводят время вне корта. Попробуй угадать каждого.

Другие теннисные интерактивчики на Eurosport.ru:

Яркий австралийский или строгий нью-йоркский? Угадай турнир по цвету харда

«Люди должны осознать его величие». Угадай по цитате, Надаль, Федерер или Джокович

Качай приложение Eurosport для iOS или Android