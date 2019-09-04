Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева в большом интервью Eurosport.ru вспомнила проигранные финалы «Ролан Гаррос» и US Open в 2004 году, а также рассказала, какой матч хотела бы переиграть.

О «Ролан Гаррос» и US Open в 2004 году

На «Ролан Гаррос», мне кажется, я перегорела. Я всегда мечтала выиграть именно «Ролан Гаррос» и была в хорошей форме, но когда вышла с Настей [Мыскиной], просто играть не смогла. Меня так зажало, нельзя даже назвать теннисом то, что было в финале. А Настя справилась и выдержала это испытание, хотя для нас обеих это было впервые.

А на US Open Света [Кузнецова] была настолько блестяще готова – это пик ее формы. Мы когда с ней сыграли этот финал, я еле-еле иду, сил никаких нет, а навстречу Роджер идет и говорит: «Не расстраивайся, сегодня я бы тоже ей проиграл». После финала, чтобы вы понимали, как она готова, Света пошла на корт тренироваться, а я думала: «Дойти бы до отеля...»

О том, какой матч хотела бы переиграть

Никакой, все это – этапы моего пути. Самый обидный матч – полуфинал с Сереной на Уимблдоне. Очень долго еще признавали его одним из самых зрелищных. У меня был матчбол, и, наверное, вот этот мяч – не матч – я бы переиграла. Когда Серена пошла на сетку, мое самое любимое – обводить. Но вот промахнулась.

О вероятном сотрудничестве с Эжени Бушар

Нет, это слух. На самом деле, мы незнакомы. Я знаю, что об этом писали в прессе – может быть, мысли у менеджера были. Но у меня никогда не было желания тренировать готовых сложившихся игроков в туре. Многие теннисисты после окончания ищут работу, но мне было бы интереснее взять и воспитать спортсмена от начала до конца, пройти с ним этот путь. Для меня это увлекательное приключение. А взять готового и пытаться работать над тактическими и техническими нюансами для меня не так интересно.

О распорядке дня

Вот уже пять лет это дети, дети, дети. Я знаю, что это очень несовременно, потому что современная женщина умудряется совмещать все: и работу, и детей, и прекрасно выглядеть, но я пока не научилась это делать. Дети абсолютно все мое время занимают. Мне, честно говоря, с ними интересно, не хочется разрываться. Не хочу упустить все эти моменты взросления. Я получаю от этого удовольствие.

Дементьева завершила профессиональную карьеру в 2010 году.

Елена замужем за хоккеистом Максимом Афиногеновым, пара воспитывает пятилетнюю Веронику и трехлетнего Сергея.

Дементьева: «Я очень любила играть с Сереной и никогда не боялась»

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