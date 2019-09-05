Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала эмоциональную речь для бывшего тренера Дмитрия Турсунова, попросив его вернуться в команду.

«Я нашла несколько классных фотографий с Д... И просто хочу сказать, что не знаю, что происходит сейчас – кажется, что мы сумасшедшие... Вот все хорошо, а на следующий день мы хотим убить друг друга! Хочу сказать, что люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим. И чувствую, что мы можем развиваться вместе и добиваться наших целей! Я не хочу видеть рядом с собой кого-то другого, а он продолжает говорить «Я не чувствую, что ты действительно во мне нуждаешься». *** [Блин], ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНЕ НУЖЕН!

Но мне нужен такой Дмитрий, каким он был в начале нашего сотрудничества – сильный, умный, спокойный. Не знаю, как еще сказать – настоящий мужчина, настоящий тренер. Я знаю, что некоторые люди подумают: «Что?! Это Дмитрий – сообразительный, сильный и спокойный? Да это же невозможно». Но я знаю его настоящим, мы ведь прошли через многие вещи вместе... И после того, как мы поехали в больницу, когда что-то случилось с Джейсоном [физиотерапевтом Соболенко – прим.], я действительно боялась, что произошло что-то опасное, но смотрела на вас, ребята, и понимала: вы – моя самая большая сила и поддержка, я не хочу ее терять.

Просто хотела это сказать. Знаю, что это звучит странно... как будто мы пара и мы вместе уже 30 лет, но мне кажется, что отношения между игроком и тренером примерно такие и есть. Не знаю: вероятно, он убьет меня после того, как это прочитает. Но до убийства я хочу извиниться! Я написала это в 23:45, так что, может быть, из-за этого здесь так много эмоций и красивых слов», – написала 21-летняя Соболенко.

Во втором круге US Open-2019 Соболенко уступила Юлии Путинцевой.

30 августа Соболенко и Турсунов объявили о завершении сотрудничества.

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