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«*** [Блин], ты действительно мне нужен!» Соболенко эмоционально попросила Турсунова вернуться
Теперь девушка боится, что тренер убьет ее за такие слова.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала эмоциональную речь для бывшего тренера Дмитрия Турсунова, попросив его вернуться в команду.
«Я нашла несколько классных фотографий с Д... И просто хочу сказать, что не знаю, что происходит сейчас – кажется, что мы сумасшедшие... Вот все хорошо, а на следующий день мы хотим убить друг друга! Хочу сказать, что люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим. И чувствую, что мы можем развиваться вместе и добиваться наших целей! Я не хочу видеть рядом с собой кого-то другого, а он продолжает говорить «Я не чувствую, что ты действительно во мне нуждаешься». *** [Блин], ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНЕ НУЖЕН!
Но мне нужен такой Дмитрий, каким он был в начале нашего сотрудничества – сильный, умный, спокойный. Не знаю, как еще сказать – настоящий мужчина, настоящий тренер. Я знаю, что некоторые люди подумают: «Что?! Это Дмитрий – сообразительный, сильный и спокойный? Да это же невозможно». Но я знаю его настоящим, мы ведь прошли через многие вещи вместе... И после того, как мы поехали в больницу, когда что-то случилось с Джейсоном [физиотерапевтом Соболенко – прим.], я действительно боялась, что произошло что-то опасное, но смотрела на вас, ребята, и понимала: вы – моя самая большая сила и поддержка, я не хочу ее терять.
Просто хотела это сказать. Знаю, что это звучит странно... как будто мы пара и мы вместе уже 30 лет, но мне кажется, что отношения между игроком и тренером примерно такие и есть. Не знаю: вероятно, он убьет меня после того, как это прочитает. Но до убийства я хочу извиниться! Я написала это в 23:45, так что, может быть, из-за этого здесь так много эмоций и красивых слов», – написала 21-летняя Соболенко.
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