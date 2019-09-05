Несколько известных теннисистов, включая Марию Шарапову, поучаствовали в розыгрыше от американского комика Джимми Фэллона. По условиям челленджа спортсменам было необходимо сказать заранее заготовленную абсурдную фразу во время официального интервью.

«Ты никогда не найдешь три мяча для тенниса в банке из-под чипсов «Принглс», – сказала журналистам 32-летняя Шарапова.

На участие также согласились Энди Маррей, Новак Джокович, Стефанос Циципас, Эшли Барти, Наоми Осака и Мэдисон Киз. «Раньше я спал по-кошачьи, а теперь как котенок – в два раза меньше, но зато в два раза милее», – заявил Маррей. Киз сказала про Серену Уильямс, что та «знает, как пользоваться любой частью каяка».

Все участники флэшмоба уже вылетели с US Open.

Маррей не участвовал в турнире, так как недостаточно восстановился после травмы.

Шарапова уступила Серене – 2 взятых гейма и 59 минут на корте. Закончит с теннисом после сезона?

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