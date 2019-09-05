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Кукушкин или Путинцева? Угадай первую ракетку страны среди мужчин и женщин

Кукушкин или Путинцева? Угадай первую ракетку страны среди мужчин и женщин
Евгений Коростелев

49 мин. назад

Квизы

Как хорошо ты помнишь рейтинги обоих полов.

В каждой стране есть сильнейшие теннисисты среди мужчин и женщин, но что будет если объединить рейтинги и взглянуть, кто лучше среди обоих полов?

Этим Eurosport.ru и предлагает вам заняться. Пройди тест и почувствуй себя королем.

  • Лучший теннисист России – Даниил Медведев.
  • Он занимает пятую строчку, но после US Open станет четвертым и обновит рейтинговый рекорд.

Медведев обыграет Димитрова с форой, Серена съест Свитолину. Главные ставки на полуфиналы US Open

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