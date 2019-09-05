Eurosport
Кукушкин или Путинцева? Угадай первую ракетку страны среди мужчин и женщин
Квизы
Как хорошо ты помнишь рейтинги обоих полов.
В каждой стране есть сильнейшие теннисисты среди мужчин и женщин, но что будет если объединить рейтинги и взглянуть, кто лучше среди обоих полов?
Этим Eurosport.ru и предлагает вам заняться. Пройди тест и почувствуй себя королем.
- Лучший теннисист России – Даниил Медведев.
- Он занимает пятую строчку, но после US Open станет четвертым и обновит рейтинговый рекорд.
Медведев обыграет Димитрова с форой, Серена съест Свитолину. Главные ставки на полуфиналы US Open
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