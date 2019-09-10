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Возняцки вслед за Шараповой поступила в Гарвард

Возняцки вслед за Шараповой поступила в Гарвард
Eurosport

35 мин. назад

Каролин крута не только в теннисе.

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки поступила в Гарвардский университет.

«Меня приняли в Гарвард, моя мечта сбылась! Спасибо Аните Элберс и Гарварду за эту замечательную возможность», – написала 29-летняя теннисистка.

  • Анита Элберс – профессор бизнес-школы Гарварда и автор нескольких книг на бизнес-тематику. Она посещала матчи US Open.
  • Возняцки вылетела в третьем раунде американского мэйджора от будущей победительницы Бьянки Андрееску (4:6, 4:6).

Мария Шарапова поступила в Гарвардскую школу бизнеса

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