Возняцки вслед за Шараповой поступила в Гарвард
Каролин крута не только в теннисе.
Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки поступила в Гарвардский университет.
«Меня приняли в Гарвард, моя мечта сбылась! Спасибо Аните Элберс и Гарварду за эту замечательную возможность», – написала 29-летняя теннисистка.
- Анита Элберс – профессор бизнес-школы Гарварда и автор нескольких книг на бизнес-тематику. Она посещала матчи US Open.
- Возняцки вылетела в третьем раунде американского мэйджора от будущей победительницы Бьянки Андрееску (4:6, 4:6).
Мария Шарапова поступила в Гарвардскую школу бизнеса
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