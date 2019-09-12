Прославленная американская теннисистка Серена Уильямс после US Open посетила неделю моды в Нью-Йорке.

CNN сообщает, что 37-летняя спортсменка продемонстрировала осеннюю коллекцию собственного бренда под названием «Serena» и, конечно же, уверенно позировала перед камерами.

Видео - Серена презентовала свою коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке 00:51

После показа Серена вышла на публику вместе с дочерью Алексис Олимпией. Она поблагодарила гостей, среди которых были Ким Кардашьян, Эшли Грэм и Алессандра Амбросио.

На US Open Уильямс проиграла в финале канадке Бьянке Андрееску (3:6, 5:7).

В рейтинге WTA она занимает девятое место.

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