Первая ракетка мира Новак Джокович может перенести операцию на травмированном плече, из-за которого он снялся с US Open посреди матча четвертого круга.

Информация появилась в распоряжении журналистов. Швейцарец Арно Черутти из RTS Sport написал: «Согласно слухам в кулуарах, Новаку Джоковичу, возможно, придется лечь на операцию, чтобы вылечить плечо».

Его информацию косвенно подтверждает Кристофер Клэри из New York Times. «Слышал, что плечо Джоковича может потребовать больше, чем просто отдых», – написал он.

32-летний Джокович снялся с US Open во время матча четвертого круга против Стэна Вавринки. Он проиграл два сета (4:6, 5:7) и завершил борьбу, уступая 1:2 в третьей партии. 30 сентября Новак планирует стартовать на турнире в Токио.

Победителем US Open стал Рафаэль Надаль, победивший в финале Даниила Медведева.

Новака хватило только на 2 сета – хайлайты грустного матча для первой ракетки мира

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