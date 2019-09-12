36-летняя бельгийка, мать троих детей Ким Клийстерс внезапно объявила о возвращении в теннис.

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«У меня нет ощущения, будто я должна что-либо доказать. Но я хочу бросить вызов самой себе, хочу сновать стать сильной. Это мой марафон», – сказала Ким официальному сайту WTA.

Камбэк намечен на январь 2020 года.

Впервые Клийстерс завершила карьеру весной 2007 года. На тот момент у нее была одна победа на «Шлемах» (US Open-2005).

После рождения первого ребенка Ким вернулась в августе 2009-го и выиграла еще три мэйджора (US Open-2009, US Open-2010 и Australian Open-2011).

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