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36-летняя Клийстерс возобновит карьеру в январе 2020 года
Новость, которой никто ждал.
36-летняя бельгийка, мать троих детей Ким Клийстерс внезапно объявила о возвращении в теннис.
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«У меня нет ощущения, будто я должна что-либо доказать. Но я хочу бросить вызов самой себе, хочу сновать стать сильной. Это мой марафон», – сказала Ким официальному сайту WTA.
Камбэк намечен на январь 2020 года.
- Впервые Клийстерс завершила карьеру весной 2007 года. На тот момент у нее была одна победа на «Шлемах» (US Open-2005).
- После рождения первого ребенка Ким вернулась в августе 2009-го и выиграла еще три мэйджора (US Open-2009, US Open-2010 и Australian Open-2011).
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