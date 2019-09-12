Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака подтвердила, что встречается с американским рэпером YBN Cordae. Слухи об их связи появились еще весной.

«Очень рада, что ты есть в моей жизни, всегда учусь у тебя, всегда вдохновляюсь тобой. Люблю тебя», – написала 21-летняя японка, выложив романтичное фото на фоне Голливудских холмов.

Настоящее имя парня – Кордэй Данстон, ему тоже 21 год. В апреле они с Наоми еще не были официальной парой, но, по источникам TMZ, ребята были готовы объявить об отношениях в течение недели. Но немного повременили – всего-то месяца четыре.

В период с 2014 по 2018 год Данстон выпустил четыре микстейпа, но только в июле 2019-го презентовал дебютный сольный альбом «The Lost Boy». Несмотря на молодость, он работал с иконами рэп-стиля: Dr. Dre и J. Cole. В шоу Джимми Фэлона он выступал с Anderson .Paak.

«Он представляет собой смесь старой и новой школы – мы ясно видим это в его клипах, которые имеют более пяти миллионов просмотров на YouTube. Он становится известнее с каждым днем – мир скоро узнает, что его рифмы и панчи опережают время», – положительный отзыв от Respect Magazine.

«Всегда найдутся исполнители, которые идут вразрез установленному мнению, не будучи обыденными и рутинными. YBN Cordae – результат правильного выбора времени, необходимости перемен и умения найти баланс между талантом и эстетикой», – слова от Revolt TV, чтобы уж точно убедится, что парня Наоми Осаки очень ценят.

Теннисистка и рэпер – звучит современно и перспективно. А потенциально лучшая теннисистка мира и многообещающий рэпер – еще современнее.

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