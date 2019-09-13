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«Реал» запланировал выставочный матч Надаля и Федерера на «Сантьяго Бернабеу»
Если матч состоится, он побьет теннисный рекорд по количеству зрителей.
Мадридский «Реал» изучает возможность организации выставочного теннисного матча между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.
Как сообщает ABC, игра между Надалем и Федерером может состояться на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который вмещает 80 тысяч человек. Если план «галактикос» воплотится в жизнь и игра состоится, она соберет рекордное количество зрителей в истории тенниса.
Дата встречи пока не назначена, но известно, что она состоится только после того, как 38-летний Федерер завершит карьеру.
- Надаль – поклонник «Реала». Президент мадридского клуба Флорентино Перес уже сообщил Рафе о желании провести выставочный матч с его участием.
- На прошедшем US Open Федерер вылетел в четвертом круге, Надаль стал победителем турнира.
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