Мадридский «Реал» изучает возможность организации выставочного теннисного матча между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

Как сообщает ABC, игра между Надалем и Федерером может состояться на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который вмещает 80 тысяч человек. Если план «галактикос» воплотится в жизнь и игра состоится, она соберет рекордное количество зрителей в истории тенниса.

Дата встречи пока не назначена, но известно, что она состоится только после того, как 38-летний Федерер завершит карьеру.

Надаль – поклонник «Реала». Президент мадридского клуба Флорентино Перес уже сообщил Рафе о желании провести выставочный матч с его участием.

На прошедшем US Open Федерер вылетел в четвертом круге, Надаль стал победителем турнира.

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