Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс прокомментировала неожиданное решение возобновить карьеру после 7-летнего перерыва.

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«В 36 лет я чувствую, что я еще слишком молода, чтобы уходить из спорта. И когда я вижу вдохновляющие примеры, как многие матери продолжают играть, то не могу дождаться возвращения. Хочу увидеть, что можно сделать на корте после рождения трех детей», – приводит слова Ким The Guardian.﻿

Клийстерс – четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема». Впервые она завершила карьеру весной 2007 года в возрасте 23 лет. На тот момент у нее был один «Шлем» (US Open-2005).

После рождения первого ребенка Ким вернулась в августе 2009-го и выиграла еще три мэйджора (US Open-2009, US Open-2010 и Australian Open-2011).

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