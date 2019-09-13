Что мы знаем о Татьяне Головин?

Татьяна родилась в 1988 году в Москве и переехала вместе с родителями во Францию в восемь месяцев. Ее русская фамилия Головина, но по-французски звучит как Головин. Талант теннисистки проявился рано – в 16 лет она выиграла «Ролан Гаррос-2004» в миксте с Ришаром Гаске и в том же году была признана WTA прорывом года.

Спустя два года она добралась до четвертьфинала US Open в одиночке. Высший рейтинг Головин в карьере – №12 (февраль 2008-го).

Татьяна ГоловинGetty Images

Чем запомнилась теннисистка?

Консервативная британская публика ахнула, когда Татьяна появилась на Уимблдоне-2007 в спортивных трусиках красного цвета. Головин обвинили в нарушении дресс-кода, но она сослалась на правила, согласно которым трусики могут быть любого цвета, если они короче белой юбочки. Не удивительно, что на послематчевой пресс-конференции из 15 вопросов, заданных парижанке, 10 касались о ее аксессуаре. Татьяна призналась, что красный цвет придает ей сил и уверенности, но уже в следующем матче проиграла Тамире Пашек.

Почему она закончила карьеру в 20 лет?

Теннисистку доконала хроническая боль в спине. Врачи поставили диагноз – анкилозирующий спондилоартрит, или болезнь Бехтерева. Это хроническое системное заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в крестцово-подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких тканях.

«Я была вынуждена уйти – мое тело больше не отвечало требованиям высокоэффективного спорта. К счастью, я нашла способ выздороветь. В последнее время меня очень часто спрашивали о болезни, я встретилась со многими людьми и поймала себя на мысли, что могу вернуться», – призналась 31-летняя Головин.

Кто поддержал Татьяну?

Семья и президент французской теннисной федерации Бернард Джудичелли. С 2008-го по 2012-й Головин встречалась с французским футболистом Самиром Насри, но пара рассталась. В 2015-м теннисистка вышла замуж за французского регбиста Уго Бонваля и вскоре родила дочь Анастасию.

Татьяна Головина с мужемGetty Images

Какая мотивация у француженки?

«Моя мотивация – никому ничего не доказывать. Но я хочу найти себя. Посмотрим, чего я добьюсь. Прежде всего, мне нужно справиться с болью, потому что она все еще присутствует», – верит в себя Татьяна.

Головин начала полноценные тренировки в конце прошлого года и рассчитывает сыграть несколько турниров уже в октябре.

Кто еще возвращался после столь длительного перерыва в карьере?

Японка Кимико Датэ-Крумм завершила карьеру в 1996-м и возобновила спустя 12 лет. Она самая возрастная теннисистка, обыгрывавшая игрока Топ-10 (39 лет) и вторая в списке самых возрастных чемпионок турниров WTA (38 лет). В 2010 году японка стала первой за 26 лет 40-летней теннисисткой в Топ-50 рейтинга WTA.

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