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У Хачанова родился сын

У Хачанова родился сын
Eurosport

32 мин. назад

Поздравляем Карена с счастливым событием!

У российского теннисиста Карена Хачанова родился сын. Об этом сам Хачанов сообщил у себя в инстаграме.

Карен опубликовал фотографию ребенка и указал дату рождения – 14.09.2019. Ранее в интервью Eurosport Хачанов рассказал, что, скорее всего, даст сыну имя Давид.

  • Хачанов состоит в браке с Валерией Шкляевой.
  • На прошедшем финальном мэйджоре сезона (US Open) Хачанов вылетел в первом круге, уступив канадцу Вашеку Поспишилу.

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