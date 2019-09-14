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У Хачанова родился сын
Поздравляем Карена с счастливым событием!
У российского теннисиста Карена Хачанова родился сын. Об этом сам Хачанов сообщил у себя в инстаграме.
Карен опубликовал фотографию ребенка и указал дату рождения – 14.09.2019. Ранее в интервью Eurosport Хачанов рассказал, что, скорее всего, даст сыну имя Давид.
- Хачанов состоит в браке с Валерией Шкляевой.
- На прошедшем финальном мэйджоре сезона (US Open) Хачанов вылетел в первом круге, уступив канадцу Вашеку Поспишилу.
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