Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче и раздала детям конфеты Sugarpova
Мария не побеждает даже в неофициальных играх.
Шарапова провела выставочный матч на люкс-курорте «Гринбрир» в Западной Виргинии. Мария сыграла с датской теннисисткой Каролин Возняцки и уступила в двух сетах – 6:7, 2:6.
После игры Шарапова провела мастер-класс для маленьких теннисистов и подарила им конфеты собственного бренда Sugarpova.
- Шарапова занимает в рейтинге WTA 135-ю строчку.
- Последний матч она провела в первом круге US Open, где разгромно уступила Серене Уильямс.
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