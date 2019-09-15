Шарапова провела выставочный матч на люкс-курорте «Гринбрир» в Западной Виргинии. Мария сыграла с датской теннисисткой Каролин Возняцки и уступила в двух сетах – 6:7, 2:6.

После игры Шарапова провела мастер-класс для маленьких теннисистов и подарила им конфеты собственного бренда Sugarpova.

Шарапова занимает в рейтинге WTA 135-ю строчку.

Последний матч она провела в первом круге US Open, где разгромно уступила Серене Уильямс.

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