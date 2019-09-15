Getty Images
Петкович откликнулась на совет подписчика сняться в порно, Родионова ее поддержала
Немка открыта ко всему новому.
Немецкая теннисистка Андреа Петкович откликнулась на странное предложение подписчика под ее фотографией в инстаграме.
«Тебе следует сняться в порно, если с теннисом не сложится».
«Думаю, я открыта к новым идеям», – написала Петкович и прикрепила смеющийся эмоджи.
Готовность присоединиться к немке выразила Арина Родионова из Австралии.
«Это было предложение? Дай ему и мой номер, теннис в последнее время не очень хорошо обеспечивает».
На пост Петкович отреагировала и Бетани Маттек-Сандс, но американку интересует не участие, а конечный продукт: «Я бы посмотрела».
- Петкович выиграла шесть титулов WTA в одиночном разряде. После US Open-2019 (третий раунд) она расположилась на 9-м месте в рейтинге.
- Родионова не побеждала на уровне WTA.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте