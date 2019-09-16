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Tennis World USA: У Кирьоса роман с Калинской
Слухи становятся более осязаемыми.
Австралийкий теннисист Ник Кирьос встречается с 20-летней Анной Калинской из России.
Кирьос регулярно комментирует публикации в инстаграме Калинской и был замечен в ее боксе на июльском турнире в Вашингтоне. В одном из матчей на Citi Open Анна исполнила подачу с руки, которой обычно пользуется Кильос, и заявила, что это он вдохновил ее, пишет Tennis World USA.
На US Open 24-летний австралиец пришел на матч Калинской в парном разряде и крикнул с трибун, что это его любимая теннисистка.
- Калинская занимает 113-е место в рейтинге WTA. На US Open она сенсационно обыграла в первом круге Слоан Стивенс, но затем уступила Кристи Херим Ан.
- Кирьос идет в рейтинге ATP 27-м, на US Open он вылетел в третьем круге от Андрея Рублева.
Кирьос пришел на матч Калинской и назвал ее своей любимой теннисисткой
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