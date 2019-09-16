Румынский телеведущий Раду Банчу в своей ежедневной вечерней программе на национальном телевидении сравнил Серену Уильямс с обезьяной.

«Серена Уильямс выглядит как те обезьяны с красными задницами в зоопарке. Если на них надеть штаны, их будет не отличить от Серены Уильямс на корте», – сказал Банчу.

Национальный совет по борьбе с дискриминацией расценил слова Банчу как проявление расизма в крайней степени.

Банчу оштрафовали на 8 000 леев (около 1 900 долларов).

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