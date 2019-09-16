Румынский телеведущий: «Серена выглядит как обезьяны с красными задницами»
Крайне неуместное сравнение.
Румынский телеведущий Раду Банчу в своей ежедневной вечерней программе на национальном телевидении сравнил Серену Уильямс с обезьяной.
«Серена Уильямс выглядит как те обезьяны с красными задницами в зоопарке. Если на них надеть штаны, их будет не отличить от Серены Уильямс на корте», – сказал Банчу.
- Национальный совет по борьбе с дискриминацией расценил слова Банчу как проявление расизма в крайней степени.
- Банчу оштрафовали на 8 000 леев (около 1 900 долларов).
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