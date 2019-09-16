«Мое лицо при виде тебя сегодня». Кирьос продолжает флиртовать с Калинской
Австралиец в роли ангелочка.
Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает оказывать знаки внимания российской спортсменке Анне Калинской.
На этот раз Ник выложил фото, где он стоит с девушкой около ангельских крыльев. «Мое лицо при виде тебя в обычных делах сегодня», – написал Кирьос в сторис инстаграма.
- На US Open 24-летний австралиец пришел на матч Калинской в парном разряде и крикнул с трибун, что это его любимая теннисистка.
- Калинская занимает 113-е место в рейтинге WTA. Кирьос идет в рейтинге ATP 27-м.
Tennis World USA: У Кирьоса роман с Калинской
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте