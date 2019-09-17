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Федерер: «Хочу сыграть на Уимблдоне и Олимпиаде»

Федерер: «Хочу сыграть на Уимблдоне и Олимпиаде»
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Швейцарец рассказал о карьерных планах.

«Решил, что хочу выступать как минимум до следующего Уимблдона. Кроме того, я всерьез рассматриваю возможность участия в Олимпиаде. Мы обсуждали этот вопрос с семьей и командой.

Думаю, что окончательно все решу в течение нескольких недель. После ряда непростых турниров мне хочется сделать паузу и побыть вместе с родными», – цитирует Федерера Tennis Head.

  • На счету Федерера 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.
  • В финале Уимблдона-2019 Роджер проиграл Джоковичу, упустив 2 матчбола.
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