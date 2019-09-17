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Медведев: «Часто летаю экономом. Не вижу смысла платить на 1000 евро больше»

Медведев: «Часто летаю экономом. Не вижу смысла платить на 1000 евро больше»
Eurosport

49 мин. назад

Даниил тратит купюры на то, что ему действительно нравится.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему предпочитает летать эконом-классом.

«Я часто летаю экономом. Не вижу смысла платить на 1000 евро больше, если летишь всего пару часов. Я могу взять эту тысячу евро и купить новые диски для машины. Кто-то скажет, что это глупо, но я люблю делать то, что мне нравится», – отметил Медведев.

  • На прошедшем финальном мэйджоре сезона (US Open) Медведев дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
  • В августе Даниил стал победителем «Мастерса» в Цинциннати.

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