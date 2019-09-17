Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему предпочитает летать эконом-классом.

«Я часто летаю экономом. Не вижу смысла платить на 1000 евро больше, если летишь всего пару часов. Я могу взять эту тысячу евро и купить новые диски для машины. Кто-то скажет, что это глупо, но я люблю делать то, что мне нравится», – отметил Медведев.

На прошедшем финальном мэйджоре сезона (US Open) Медведев дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

В августе Даниил стал победителем «Мастерса» в Цинциннати.

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