Getty Images
Медведев: «Часто летаю экономом. Не вижу смысла платить на 1000 евро больше»
Даниил тратит купюры на то, что ему действительно нравится.
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему предпочитает летать эконом-классом.
«Я часто летаю экономом. Не вижу смысла платить на 1000 евро больше, если летишь всего пару часов. Я могу взять эту тысячу евро и купить новые диски для машины. Кто-то скажет, что это глупо, но я люблю делать то, что мне нравится», – отметил Медведев.
- На прошедшем финальном мэйджоре сезона (US Open) Медведев дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
- В августе Даниил стал победителем «Мастерса» в Цинциннати.
Федерер: «Хочу сыграть на Уимблдоне и Олимпиаде»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте