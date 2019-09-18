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Кирьос – Рафтеру: «Меня не дисквалифицируют, потому что на моих матчах нет свободных мест»
Так можно оправдать любой трэш.
Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на критику со стороны Патрика Рафтера. Комментируя поведение молодого соотечественника, Рафтер заметил: «Нужно ли его дисквалифицировать? Я не понимаю, почему это до сих пор произошло».
Ник для ответа воспользовался твиттером:
«Возможно, потому что, где бы я ни играл, все места на стадионе полностью распроданы, соревнования с моим участием зарабатывают деньги.
Не удивлен, что Рафтер прокомментировал эту тему, парень любит критиковать соотечественников-австралийцев. Наслаждайся тем, что остаешься в струе».
Помимо Рафтера дисквалифицировать Кирьоса призвал и Род Лэйвер.
- Рафтер – двукратный чемпион US Open в одиночном разряде.
- В августе Кирьоса оштрафовали на 113 тысяч долларов за оскорбление арбитра на турнире в Цинциннати.
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