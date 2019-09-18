Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на критику со стороны Патрика Рафтера. Комментируя поведение молодого соотечественника, Рафтер заметил: «Нужно ли его дисквалифицировать? Я не понимаю, почему это до сих пор произошло».

Ник для ответа воспользовался твиттером:

«Возможно, потому что, где бы я ни играл, все места на стадионе полностью распроданы, соревнования с моим участием зарабатывают деньги.

Не удивлен, что Рафтер прокомментировал эту тему, парень любит критиковать соотечественников-австралийцев. Наслаждайся тем, что остаешься в струе».

Помимо Рафтера дисквалифицировать Кирьоса призвал и Род Лэйвер.

Рафтер – двукратный чемпион US Open в одиночном разряде.

В августе Кирьоса оштрафовали на 113 тысяч долларов за оскорбление арбитра на турнире в Цинциннати.

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