20 сентября в Швейцарии начнется третий розыгрыш Кубка Лэйвера. Сборная Европы полностью готова к битве, что засвидетельствовал организатор и участник турнира Роджер Федерер.

«Кубок Лэйвера-2019, команда Европы», – написал Роджер. Компанию ему на селфи составили Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Доминик Тим, Александр Зверев и Фабио Фоньини.

За сборную остального мира выступят Джон Изнер, Милош Раонич, Ник Кирьос, Тэйлор Фритц, Денис Шаповалов и Джек Сток. Капитанами команд третий год подряд будут Бьорн Борг (Европа) и Джон Макинрой (остальной мир).

Турнир пройдет в Женеве 20-22 сентября.

Eurosport 1 покажет матчи Кубка Лэйвера-2019 в прямом эфире.

Федерер: «Хочу сыграть на Уимблдоне и Олимпиаде»

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