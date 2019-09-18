Русская теннисистка Мария Шарапова рассказала об отношении к понятию «дом».

«Я приехала в Соединенные Штаты из России в семилетнем возрасте с отцом, и у нас было всего 700 долларов. Так что наша поездка была очень ограниченной, мы путешествовали на общественном транспорте. И когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был новый мир, новый язык, новая страна. И многое из этого восхищало, многое пугало.

У меня есть русский паспорт и американская грин-карта. Так что я часто оказываюсь в визовых центрах, будь то Шенген в Европе, британская виза или китайская, которые получаю для игры на турнирах в конце года.

[Создавать ощущение дома] гораздо проще в Европе, потому что там живут много родных и друзей. И не чувствуешь, что ты далеко и была в миксе из Нью-Йорка, Флориды и двух месяцев в Европе. Недавно я вернулась домой в Калифорнию и поняла, что не была там с самого дня рождения. Видишь все эти случайные подарки и такая: «Боже мой, я даже не помню, кто мне их вручил, потому что нужно было улетать на следующий день».

В моменты, когда я там, то могу поделиться воспоминаниями с семьей и друзьями. Для меня люди больше всего значат во всех путешествиях. Вот что делает дом домом.

Но я очень быстро привыкла к такому образу жизни. Наверное, это все из-за профессии. Я переехала в США из-за тенниса, чтобы развивать талант и идти к цели и мечте. И с годами я приобрела новых друзей и новых людей, так что считаю [Штаты] своим домом.

Но все же много воспитания и ценности, которую ценю, я получила из русской культуры. Много членов семьи до сих пор живет в Сочи и на юге России, у меня по-прежнему сильная связь с родной страной. Но если говорить о месте, с которым связана я сама, это определенно Соединенные Штаты», – сказала Шарапова в подкасте Women Who Travel на Conde Nast Traveler.

После поражения от Серены Уильямс в первом круге US Open-2019 Шарапова вылетела из топ-100 и занимает в рейтинге WTA 135-ю позицию.

Следующим турниром, в котором примет участие Мария, станет интернешнл в австрийском Линце.

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