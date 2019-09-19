Getty Images
Медведев рассказал, за кого болеет в футболе
Даниил выбрал любимую команду совсем недавно.
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих предпочтениях среди футбольных команд.
«Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог. Правда, в Европе очень тяжело с просмотром матчей нашего чемпионата. Но я побывал на мероприятии «Зенита». Мне вручили майку с номером 33. Было очень круто познакомиться с Кержаковым и Аршавиным.
Так что я в какой-то мере «переобулся». Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд», – заявил Медведев.
- В сентябре Даниил добрался до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
- В августе Медведев стал победителем «Мастерса» в Цинциннати.
Пока Шаповалов хмурился, шутник Кирьос станцевал на презентации Кубка Лэйвера
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте