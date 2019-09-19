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Тони Надаль: «Рафа лишь раз плакал в раздевалке после поражения»
То был эпичный пятисетовый бой.
Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони рассказал, плакал ли когда-нибудь его племянник в раздевалке после поражений.
«Единственный раз Рафа плакал после финала Уимблдона-2007, когда он проиграл Федереру. Это единственный случай», – сказал Надаль-старший.
При этом та неудача не стала самой горькой для Короля грунта.
«Самые тяжелые поражения в его карьере? Таких было два – на Australian Open-2012 от Новака Джоковича и на «Ролан Гаррос»-2009 от Робина Содерлинга». – цитирует Тони Надаля Tennis World USA.
- В 2007-м Рафа в пяти сетах проиграл Федереру в финале Уимблдона, но на следующий год взял реванш. Благодаря той победе Надаль прервал серии Роджера из 5 побед в Лондоне и 237 недель на вершине рейтинга.
- Надаль выиграл «Ролан Гаррос» 12 раз и проиграл в Париже всего два матча: Содерлингу в 2009-м и Джоковичу в 2015-м.
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