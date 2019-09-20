Швейцарец Рождер Федерер дал установку итальянцу Фабио Фоньини во время матча против американца Джека Сока на Кубке Лэйвера.

При счете 5:4 в пользу Фоньини во втором сете (при этом Сок взял первый сет – 6:1) Роджер встал позади Фабио и выдал экспрессивный спич: «Во-первых, приготовься к непростой борьбе. Новые мячи очень хороши. Во-вторых, я больше не хочу никакого негатива. Только позитив.

Если он классно ударит форхендом – это ничего. Может быть, ему просто повезло, но мы уважаем соперника. Верь только в хорошее. Ты не можешь расстраиваться и думать, что случится что-то плохое, что ему везет. Пусть он сделал хороший удар, но мы принимаем это и идем дальше».

Видео - Федерер обнаружил в себе тренера и дал мощную установку Фоньини 00:50

Наставления Федерера не помогли Фоньини – Фабио проиграл и во втором сете: 6:7(3).

Федерер, Фоньини, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Доминик Тим и Александр Зверев вошли в состав сборной Европы на Кубке Лэйвера.

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