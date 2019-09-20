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«Больше не хочу негатива. Только позитив». Федерер дал установку Фоньини
Великий швейцарец почувствовал себя Романом Шароновым.
Швейцарец Рождер Федерер дал установку итальянцу Фабио Фоньини во время матча против американца Джека Сока на Кубке Лэйвера.
При счете 5:4 в пользу Фоньини во втором сете (при этом Сок взял первый сет – 6:1) Роджер встал позади Фабио и выдал экспрессивный спич: «Во-первых, приготовься к непростой борьбе. Новые мячи очень хороши. Во-вторых, я больше не хочу никакого негатива. Только позитив.
Если он классно ударит форхендом – это ничего. Может быть, ему просто повезло, но мы уважаем соперника. Верь только в хорошее. Ты не можешь расстраиваться и думать, что случится что-то плохое, что ему везет. Пусть он сделал хороший удар, но мы принимаем это и идем дальше».
- Наставления Федерера не помогли Фоньини – Фабио проиграл и во втором сете: 6:7(3).
- Федерер, Фоньини, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Доминик Тим и Александр Зверев вошли в состав сборной Европы на Кубке Лэйвера.
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