Австралиец Ник Кирьос объяснил проигранное очко в начале второго сета матча Кубка Лэйвера против Роджера Федерера.

Он отлично вел встречу и в одном из розыгрышей на брейк-поинте выключился из борьбы, прежде чем Федерер бросил крутой обводящий с форхэнда и забрал подачу соперника.

«Потерял концентрацию, потому что увидел в толпе действительно горячую чику. Я бы женился на ней прямо сейчас, в эту самую секунду», – объяснил Кирьос на пресс-конференции. Его цитирует Daily Express.

Ник Кирьос выиграл первый сет у Роджера Федерера со счетом 7:6, но сразу отдал подачу. В итоге швейцарец победил – 6:7(5), 7:5, 10:7.

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